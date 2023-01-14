Коронавирус в Тульской области: 13 новых случая заболевания за последние сутки на 14 января Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 14 января, 23 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 412 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 2 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 129 человек.

Суточная смертность 1 человек, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 358 жителей региона.