Черевченко озвучил свою версию о предложении возглавить тульский «Арсенал» Фото: материалы пресс-служб

Известный отечественный футбольный специалист Игорь Черевченко отреагировал на появившуюся информацию о том, что ему поступило предложение от «Арсенала».

«Неправда, что я отказался возглавить тульский «Арсенал». Мне никто не звонил. Никакого предложения не было», — однозначно сказал он, которого цитирует «Чемпионат».

Напомним, что Черевченко уже работал наставником туляков в период с осени 2020-го по февраль 2020 года и добился с ним наивысшего достижения в истории клуба - 6 места в РПЛ с правом выступления в Лиге Европы. А все слухи порождает уход из «Арсенала» с должности главного тренера Олега Кононова и заявление руководства клуба о том, что на сборы они поедут уже с новым наставником. Таковые должны стартовать 14 января в турецком Белеке.