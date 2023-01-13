В поселке Первомайский Щекинского района восстановили теплоснабжение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По сообщению администрации Щекинского района, аварийная ситуация в поселке Первомайский была ликвидирована 13 января в 0:30. Всего заменили 15 метров трубы.

В данный момент управляющие компании проводят регулировку внутридомовых сетей. В ближайшее время температурный режим в квартирах должен быть восстановлен.

Напомним, жители Щекинского района, замерзающие в квартирах, устроили «флешмоб с градусниками». Фотографии, наглядно иллюстрирующие положение дел, начали появляться в социальных сетях после заявления главы администрации муниципалитета о том, что жители просто привыкли к высокой температуре в домах. Однако после проверки ГЖИ в Первомайском нашли утечки на сетях.