3 октября в Туле стадион «Арсенал» и десятки жилых домов останутся без электричества Фото: Архив "КП"

3 октября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 — Стадион «Арсенал», Футбольное поле, пр-т Ленина, 87; пр-д Тимирязева, 1;

с 09:00 до 17:00 — ул. Ген. Маргелова, 7, 7-а, 9, 11, 13-а, 17-а; ул. М. Смирнова, 2; Хлебная пл., 6-а, 6-б, 7, 8 к.9; ул. Колетвинова, 1/1, 2; ул. Пирогова, 15-а; п. Первомайский: ул. Шевченко, 5-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; п. Южный: ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор); п. Угольный: ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.); ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-15; ул. Шоссейная, 2, 2-а, 4, 7, 8, 10, 14; ул. Ушинского, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-а-д, 27-в, 29-а, 14, 30-34; п. Менделеевский: ул. Менделеева, 2; пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Калинина, 2-13, 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2.