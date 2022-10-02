Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил педагогов и студентов с Днем среднего профессионального образования Фото: Архив "КП"

Начиная с 2022 года, в России указом Президента РФ был утвержден День среднего профессионального образования, который было решено отмечать 2 октября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и студентов образовательных учреждений.

В поздравлении говорится:

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем среднего профессионального образования!

Педагоги и мастера производственного обучения в техникумах, колледжах, лицеях Тульской области готовят квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Студенты получают все необходимые знания и навыки, набираются опыта для работы по выбранной специальности.

Кроме того, в 2022 году благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» в регионе создано два образовательно-производственных кластера по направлению «Химическая промышленность». А в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» в колледжах ежегодно создаются мастерские по приоритетным для области направлениям подготовки. И эта работа будет продолжена.

Желаю студентам и работникам учреждений среднего профессионального образования здоровья, успехов и удачи!"