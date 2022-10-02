На 2 октября за сутки в Тульской области выявили 189 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 2 октября, 11:00, в Тульской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом - за последние сутки выявили 189 новых случаев коронавируса, что на 42 случая меньше, чем накануне. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 183 704 пациента. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 3 человек.

346 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 173 459.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 309 человек.