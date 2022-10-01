За сутки в Тульской области на 1 октября коронавирусом заразился 231 человек Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 1 октября, 11:00, в Тульской области снова снизилась заболеваемость коронавирусом - за последние сутки выявили 231 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 183 515 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 8 человек.

440 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 173 113.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 308 человек.