В Первомайском открылась "Лазаревская лавка"

В «Лазаревских лавках» представлено более сотни наименований продукции, изготовленной на производстве племенного хозяйства.

Открытие очередного своего магазина натуральной мясной и молочной продукции ООО ПХ «Лазаревское» отмечает трехдневными дегустациями, которые начались в пятницу и продлятся все выходные 1 и 2 октября с 11 утра до 3 часов пополудни.

В «Лазаревских лавках» представлено более сотни наименований продукции, изготовленной на производстве племенного хозяйства здесь же, в Тульской области. ПХ «Лазаревское» — предприятие полного цикла, растениеводческое и животноводческое одновременно, что позволяет гарантировать качество продуктов от пашни до прилавка. В начале сентября в фирменных магазинах предприятия появилась новинка — 2,5-процентные йогурты с клубникой и вишней, сделанные из молока с собственной фермы, в которых настоящие клубника и вишня, а не ароматизаторы. Продукт пятидневный, консервантов не содержит, впрочем, и в лавках не залеживается.

Продукция "Лазаревского" - всегда вкусно, полезно и натурально!

Очередная новинка «Лазаревского» — вареники со свининой и капустой, это уникальный полуфабрикат, ничего подобного в других магазинах не продается, и на предприятии с интересом и надеждой ждут откликов покупателей.

Среди новинок кулинарии - целая линейка котлет. Это "Царский стол" - ароматные котлеты из микса свинины и говядины. Они получаются особенно сочными благодаря двум видам лука: свежему и жареному. Котлеты с печенью - вкусные и полезные, они делаются из смеси отборной свинины и свиной печени, богатой питательными витаминами и микроэлементами. Наконец, котлеты, которые так и называются, "Новинка", это свиные котлеты, приготовленные с добавлением фермерского сливочного масла и хрустящих панировочных сухарей.

Развивается интернет-сервис «Лазаревского» по заказу и доставке мяса и других продуктов предприятия.

Из закусок рекомендуется оценить шпик: тонкие, нежные ломтики подавать с ржаным хлебом, хреном и солеными огурцами. Вкус, знакомый с детства и незаменимый продукт для поднятия жизненного тонуса в периоды, когда иммунитет нуждается в особенной защите. Шпик содержит витамины А, Е, F, Д, С, В, микроэлементы (фосфор, калий, натрий, магний), антиоксиданты и жирные кислоты, необходимые организму. В «Лазаревской лавке» представлены два вида фермерского шпика: пикантный венгерский шпик с паприкой и шпик по-домашнему, приготовленный по классическому рецепту с добавлением чеснока.

Фирменный "Деликатесный" зельц с натуральным составом очень полезен для поддержания здоровья суставов и костей. А ещё эта нежная заливная колбаса содержит большое количество коллагена, железа и аминокислот. В «Лазаревском» его готовят по классическому советскому рецепту в соответствии с ГОСТом. Подавать со свежим ржаным хлебом и фирменной Лазаревской горчицей, которую делают по рецепту семьи Романовских, основавших племенное хозяйство 40 с лишним лет назад.

ПХ «Лазаревское» — предприятие полного цикла, растениеводческое и животноводческое одновременно, что позволяет гарантировать качество продуктов от пашни до прилавка.

В качестве десерта рекомендуются, к примеру, фирменные творожные массы с изюмом и вишней. Полностью натуральный, полезный и очень вкусный творог из собственного свежего молока - и настоящие изюм и вишня.

Развивается и интернет-сервис «Лазаревского» по заказу и доставке мяса и других продуктов предприятия. На сайте store.lazarevo.ru доступен для заказов весь ассортимент «Лазаревских лавок» для всех жителей Тулы и области. Туляки заказывают мясо, молоко и кулинарию на дом или бронируют в магазине. Это очень удобно, учитывая, что многие продукты раскупаются еще до обеда. Скажем, "Новинку" можно заказать здесь: https://vk.cc/cgFQ9O