В Туле прошла патриотическая акция

К тулякам обратился секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Историческая память», председатель облдумы Николай Воробьев.

Мероприятие прошло в спортивном центре «Тула-Арена» в рамках Всероссийского мастерского турнира по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященного памяти погибшего при исполнении воинского долга капитана, сотрудника Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России («Вымпел») Романа Стащенко.

Мероприятие прошло в спортивном центре «Тула-Арена» в рамках Всероссийского мастерского турнира по смешанному боевому единоборству (ММА).

– Сегодня мы с вами переживаем исторический момент, – обратился к тулякам секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Историческая память», председатель облдумы Николай Воробьев. – События такого масштаба выпадают далеко не на каждое поколение, а мы становимся свидетелями эпохальных поворотов истории уже второй раз на протяжении десяти лет. В 2014 году в состав Российской федерации вернулся Крым. Сегодня такое же соглашение глава нашего государства подписал с Донецкой и Луганской республиками, Херсоном и Запорожьем. Как и восемь лет назад, это решение принято жителями территорий, которые связывают свое будущее и будущее своих детей с Россией. Сегодняшний шаг – свидетельство того, что мы признаем право граждан на самоопределение и готовы это доказывать на деле. Но наша страна открыта для всех, кто хочет самостоятельно строить свое будущее, а не жить по чужой указке. И сегодня наши ребята защищают это право для нас и жителей новых российских субъектов.

Представитель волонтерского центра, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Павел Астафьев сказал, что для него огромная честь – выразить свою гражданскую позицию и поддержать Президента. Павел рассказал, как вместе с другими волонтерами неоднократно посещал Донбасс с гуманитарной миссией: «По поручению губернатора Тульской области мы отвозили гуманитарную помощь в Левобережный район Мариуполя. Привозили продукты, питьевую воду. Семьям с детьми помогали подготовиться к новому учебному году, ведь тысячи ребят 1 сентября вернулись за школьные парты в Мариуполе».

Акцию организовали в день воссоединения с Россией территорий Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

– Сегодняшнее решение Президента нашей страны – это возвращение домой Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, – убежден Павел Астафьев. – Люди, пережившие время опасностей и угроз, получили возможность возвращения к мирной жизни благодаря России и благодаря нашему Президенту.

Спортивная программа турнира по ММА продолжилась одним из самых зрелищных элементов – спортивно-патриотическим праздником «Битва за Тулу-5». Семь пар бойцов вышли на октагон, чтобы в непримиримых поединках показать свое мастерство.