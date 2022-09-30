Председатель ТРО ОПОРА РОССИИ Михаил Глухов прокомментировал подписание договора о присоединении новых регионов к России

Председатель ТРО ОПОРА РОССИИ Михаил Глухов прокомментировал подписание договоров о присоединении к Российской федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также в освобожденных Херсонской и Запорожской областей:

"Сегодня произошло историческое событие. Подписаны Президентом страны договора о вхождении в Россию четырех новых субъектов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Народ этих регионов прошел через страдания и, к сожалению, кровь сограждан. Они заслужили стать вновь частью единого русского пространства.

Сегодня восторжествовала историческая справедливость. Защита этих территорий и граждан России, проживаюших на них, - первостепенная задача для руководства страны."