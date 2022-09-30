«Вместе мы победим»: Алексей Дюмин прокомментировал подписание договоров о вхождении новых регионов в состав России Фото: Архив "КП"

30 сентября в Кремле были подписаны договоры о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав России, а перед подписанием к россиянам обратился с речью Президент РФ Владимир Путин.

На церемонии присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он так прокомментировал сегодняшнее событие и обращение Владимира Путина:

«Это историческое событие. Люди в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сделали свой выбор.

Президент сказал: необходимо, чтобы граждане там чувствовали поддержку всей страны, всех областей и районов нашей огромной Родины. Туляки уже сделали и продолжают многое для этого делать. Участвуют в восстановлении Мариуполя, отправляют гуманитарные грузы, помогают переселенцам, которые находятся у нас, в Тульской области. Наряду с жителями других регионов, наши парни сражаются за мир и справедливость, за будущее наших детей и внуков.

Кроме радости за тех, кто долгое время был под гнетом и наконец обрел право на новую жизнь, сегодня у людей много тревог и волнений. Но если мы – жители одной большой страны – будем вместе, будем поддерживать друг друга, - мы выстоим и победим».