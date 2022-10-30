6,5 тысяч звонков за неделю: как работает горячая линия по частичной мобилизации в Тульской области

После начала частичной мобилизации в России, которая стартовала 21 сентября, по всей стране заработали горячие линии 122, чтобы информировать людей и отвечать на возникающие вопросы. В Тульской области также было создано отделение контактного центра, операторы которого отвечают на вопросы жителей региона.

По данным минцифры Тульской области, за неделю работы горячей линии на нее поступило больше 6,5 тысяч звонков, то есть около тысячи в день! Минцифры и связи РФ курирует и координирует на федеральном уровне работу линий 122 в регионах.

Чаще всего люди обращаются по вопросам порядка и условий мобилизации - как она проходит, куда идти при получении повестки, что брать с собой - и так далее. Также людей интересует, какие категории граждан подпадают под неё, а какие имеют отсрочку, и что делать, если повестка пришла неправомерно. Кроме того в топ задаваемых вопросов входят условия прохождения службы и социальные гарантии.

Чтобы ответить на эти вопросы, сотрудники контактного центра используют скрипты ответов, направленные федеральным центром во все субъекты страны. Если готового ответа нет, оператор фиксирует информацию и направляет в соответствующие инстанции. После обработки ответ не только передадут обратившемуся гражданину, но и включат в скрипт. Так, на момент начала работы горячей линии в скрипте операторов было всего 14 стандартных ответов, а теперь - более 200. В случае если вопрос является нетипичным, и его необходимо рассматривать в индивидуальном порядке, позвонившему дают координаты, куда обратиться - это может быть военкомат по месту жительства или военный комиссариат региона. Кроме того, оперативную и достоверную информацию о частичной мобилизации можно получить на портале Объясняем.рф и в телеграм-канале Мобилизация. Тульская область.

Также на случаи возникновения правовых вопросов начала работать горячая линия прокуратуры - она доступна с 9.00 до 18.00 по телефонам 8(4872) 36-43-07, 36-31-58.