В Туле осмотрели объекты, выполненные по проекту «Наш город»

На придомовой территории по улице Ложевой, 130 в рамках проекта было установлено игровое и спортивное оборудование.

В пятницу, 30 сентября, первый заместитель главы администрации Тулы Илья Беспалов по поручению главы администрации Дмитрия Миляева совместно с депутатами Тульской городской Думы побывал на объектах, благоустроенных в рамках муниципального проекта «Наш город». Участие в осмотре приняли заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева, депутаты-единороссы Владимир Суслин и Инна Шевелева, активные жители, представители территориальных управлений и структурных подразделений администрации Тулы.

На придомовой территории по ул. Ложевой, 130 в рамках проекта было установлено игровое и спортивное оборудование, уложено травмобезопасное покрытие, смонтировано дополнительное освещение. Объект курировал депутат Владимир Суслин. Стоимость работ составила около 3 млн рублей.

– Жители очень довольны и благодарны депутатам и администрации города, что такие проекты у нас реализуются. Дому 48 лет, за это время благоустройство не проводилось. В этом году заявка вошла в программу «Наш город», чему мы очень рады, – говорит старший по дому Николай Спасибухов. – Работы проводились качественно и своевременно. Сейчас у нас одна из лучших детских спортивных площадок в округе. Здесь с удовольствием проводят время как дети, так и взрослые.

Одно из преимуществ муниципального проекта «Наш город» – возможность обустроить такие площадки на дворовых территориях, – отметил Владимир Суслин.

– Одно из преимуществ муниципального проекта «Наш город» – возможность обустроить такие площадки на дворовых территориях, – отметил Владимир Суслин. – В прошлом году по программе оборудовали почти 60 спортивно-игровых комплексов, в этом году во дворах появится еще 35. Это замечательно, что инициативные жители проявляют заботу о подрастающем поколении: все больше мест отдыха для детей и подростков размещаются в шаговой доступности. Важно, что большинство из них универсальны – они рассчитаны на активный отдых как взрослых ребят, так и дошкольников.

В Привокзальном округе по ул. Макаренко, 8а в рамках проекта было проведено асфальтирование дворового проезда и подходов к подъездам, смонтировано дополнительное освещение. Объект курировала депутат Инна Шевелева. Общая стоимость работ составила более 1 млн рублей.

В ходе общения с руководством активисты высказали просьбу установить еще одну опору освещения. Фонарь со светодиодными светильниками будет установлен в этом году за счет экономии средств.

– Мы уже второй год участвуем в проекте «Наш город», – рассказала председатель ТОС «Серебровский» Ирина Фатеева. – В прошлом году нам отремонтировали тротуар по ул. Макаренко, дома №№ 6б и 10, в этом году – по ул. Макаренко, дома №№ 8а и 8, установили красивое ограждение цветника. На следующий год мы тоже подали заявку. Есть много вопросов, которые нужно решать. Очень рады, что такая программа существует. Благодаря ей удается благоустроить придомовую территорию.

Напомним, программа «Наш город» реализуется в Туле второй год. В этом году в рамках муниципальной программы в областной столице выполняют 212 объектов на общую сумму свыше 97 млн рублей. Это совместный проект городской администрации и депутатов Тульской городской Думы, который позволяет реализовывать социально значимые предложения туляков в сфере благоустройства.

Программа пользуется у туляков большой популярностью, - отметил Илья Беспалов.

– Программа пользуется у туляков большой популярностью. Ее преимущества заключается в том, что можно выполнить небольшие объекты: установить карусель, сделать дорожку, установить в подъезде пластиковые окна. Попасть в проект быстрее, чем в другие программы, вопросы решаются оперативнее. В прошлом году мы выполнили порядка 200 объектов. Планируем продолжить реализацию программы и в следующем году, список объектов формируется. Их отбор ведется исходя из количества благополучателей, но и малые территории тоже стороной не обходим, – отметил Илья Беспалов.

В следующем году в рамках программы «Наш город» планируют также реализовать порядка 200 объектов. Объем финансирования программы ежегодно составляет около 100 млн рублей.