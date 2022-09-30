Прокуратура Тульской области запустила горячую линию по вопросам частичной мобилизации Фото: Архив "КП"

В Тульской области теперь работает специальная горячая линия прокуратуры по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации.

Интересующие вопросы можно задать по телефонам (4872) 36-43-07, 36-31-58.

С контактными телефонами городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратур можно ознакомиться на портале прокуратуры области. По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.

Время работы горячей линии по будням с 9:00 до 18:00.