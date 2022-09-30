Алексей Дюмин станет председателем призывной комиссии Тульской области Фото: Архив "КП"

29 сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал Указ о подготовке и проведении срочного призыва на военную службу. Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря 2022 года.

Глава региона поручил военному комиссару Тульской области создать временный штат администрации сборного пункта, а также организовать работу врачей, которые будут проводить медицинское освидетельствование, на базе военкоматов муниципалитетов.

Главам администраций районов Тульской области рекомендовали вместе с военкоматами провести социально-патриотическую «День призывника» и торжественные проводы призывников.

Председателем призывной комиссии Тульской области будет Губернатор региона Алексей Дюмин.