Алексей Дюмин станет председателем призывной комиссии Тульской области
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29 сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал Указ о подготовке и проведении срочного призыва на военную службу. Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря 2022 года.
Глава региона поручил военному комиссару Тульской области создать временный штат администрации сборного пункта, а также организовать работу врачей, которые будут проводить медицинское освидетельствование, на базе военкоматов муниципалитетов.
Главам администраций районов Тульской области рекомендовали вместе с военкоматами провести социально-патриотическую «День призывника» и торжественные проводы призывников.
Председателем призывной комиссии Тульской области будет Губернатор региона Алексей Дюмин.