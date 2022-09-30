Соцконтракты с мобилизованными туляками могут приостановить или завершить досрочно Фото: Архив "КП"

Соцконтракты, заключенные с мобилизованными могут быть приостановлены или досрочно завершены, об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ.

Социальный контракт обычно заключается на год на ведение предпринимательской деятельности или на развитие личного подсобного хозяйства. Гражданин составляет бизнес-план, и на его выполнение получает денежные выплаты от государства.

Так как из-за мобилизации у гражданина не будет возможности продолжать эту деятельность, органы социальной защиты могут либо приостановить действие социального контракта, если он был заключен недавно и до его завершения ещё практически год, либо принять решение о досрочном завершении по уважительным причинам.

В этом случае все ранее произведенные государством денежные выплаты гражданину сохраняются у него и могут быть использованы, например, членами семьи для продолжения этой деятельности.

Как отметили в правительстве Тульской области, денежные средства, оставшиеся у семьи, могут быть использованы для дальнейшего развития собственного дела и повышения доходов. Это послужит дополнительной поддержкой семье.