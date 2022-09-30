"Бабьи именины": 30 сентября туляки отмечают день Веры, Надежды, Любви и их матери Софии Фото: Архив "КП"

30 сентября верующие православные чтят память сестер-мучениц Веры, Надежды и Любови и их матери Софии. Согласно источникам, 12-летняя, 10-летняя и 9-летняя сестры, как и их мать, были верующими христианками, за что их и предал суду римский император Адриан. Он призывал их принести жертву языческим богам и отречься от своей веры, но девочки отказались. Тогда император предал их жестоким мукам на глазах у матери и обезглавил, так и не добившись отречения. Матери разрешили забрать и похоронить тела девочек. На протяжении трёх дней София сидела у могил и молилась, после чего умерла.

Несмотря на трагическую историю сестер, в народном календаре праздник имеет светлый характер и носит два названия - «Вера, Надежда, Любовь» и «Вселенские бабьи именины».

Праздник считается женским, и в этот день прекрасный пол принято угощать сладостями, выпечкой, пирогами, дарить подарки, чтобы в семье были мир и согласие.

Также в этот день ходили в гости и приглашали близких к себе, но, поскольку это все же день памяти святых, пышных застолий не устраивали.

В этот день разрешалось оплакивать свои беды и умерших родственников - считалось, что слёзы смоют горести и страдания, и дальше жить будет намного легче.

Женщинам не рекомендуется работать, проводить весь этот день в труде. Считается, что мужчины сегодня должны выполнять основную часть работы. Нельзя заниматься рукоделием. Не стоит в этот день и ругаться с женщинами, ругать и отчитывать.

Плохой день для свидания, признания в любви, сватовства. Любовные дела лучше перенести на другой день.