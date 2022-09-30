Пять мобилизованных с нарушениями студентов-очников в Тульской области вернулись домой Фото: Архив "КП"

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил муниципалитетам совместно с военными комиссариатами детально разбирать каждый случай призыва, чтобы исключить ошибки.

Проведенная проверка показала, что студентов тульских колледжей мобилизовали, до того, как был подписан Указ Президента России предоставляющий отсрочку студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения. Эта норма относится в том числе к тем, кого призвали с 21 сентября 2022 года.

По итогам проверки временно исполняющий обязанности командира 106-й Воздушно-десантной дивизии Алексей Быков выдал мобилизованным студентам предписания о наличии оснований для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Молодые люди вернулись домой и уже в ближайшие дни продолжат обучение. Работа по разбору ошибочных ситуаций продолжится.