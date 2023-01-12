В Донском Тульской области женщина замерзла насмерть на улице Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10 января на улице Терпигорева в Донском Тульской области обнаружили обнаженный труп женщины. Прохожие тут же вызвали на место полицию.

По предварительной информации, 57-летняя погибшая жила на одной из соседних улиц. Предположительно, женщина вышла на улицу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упала и умерла от переохлаждения. Отсутствие на теле одежды объясняется гипотермией. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

СУ СКР возбудил доследственную проверку по данному факту.