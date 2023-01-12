Тульский «Арсенал» распрощался с главным тренером Олегом Кононовым Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» остался без главного тренера. Олег Кононов покинул команду.

Контракт с белорусским тренером расторгнут по соглашению сторон. В «Арсенале» 56-летний Олег Кононов работал с июня 2022 года.

Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие дни. На сборе в Турции, который стартует 14 января, команда будет работать уже под руководством нового главного тренера.

На данный момент команда с 32 очками занимает 6-е место в Первой лиге.