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Общество11 января 2023 14:01

В Туле задержали мужчину за дискредитирующую надпись в туалете торгового центра «Глобус»

Полиция возбудила уголовное дело
Игорь КОПЫТОВ
В Туле задержали мужчину за дискредитирующую надпись в туалете торгового центра «Глобус»

В Туле задержали мужчину за дискредитирующую надпись в туалете торгового центра «Глобус»

Фото: соцсети

Силовиков вызвали в туалетную кабинку ТЦ «Глобус». Вечером 10 января посетители уборной обнаружили там на стене надпись маркером с проукраинским лозунгом.

При просмотре записи камер видеонаблюдения полицейские смогли найти автора. Им оказался 27-летний консультант сервисного центра FabMobile.

На молодого человека завели дело по ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

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