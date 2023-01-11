В Туле задержали мужчину за дискредитирующую надпись в туалете торгового центра «Глобус» Фото: соцсети

Силовиков вызвали в туалетную кабинку ТЦ «Глобус». Вечером 10 января посетители уборной обнаружили там на стене надпись маркером с проукраинским лозунгом.

При просмотре записи камер видеонаблюдения полицейские смогли найти автора. Им оказался 27-летний консультант сервисного центра FabMobile.

На молодого человека завели дело по ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».