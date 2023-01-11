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Политика11 января 2023 6:15

Главой администрации Тулы станет либо Илья Беспалов, либо Федор Сизов

Определен шорт-лист кандидатов на вакантную должность
Игорь КОПЫТОВ
Главой администрации Тулы станет либо Илья Беспалов, либо Федор Сизов

Главой администрации Тулы станет либо Илья Беспалов, либо Федор Сизов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Конкурсная комиссия по отбору претендентов на пост сити-менеджера областного центра сформировала список из двух человек: нынешнего заместителя главы администрации Тулы Ильи Беспалова и замглавы администрации города Новомосковска Федора Сизова.

О втором кандидате известно, что Сизов работает в администрации города химиков с 2019 года. Ранее занимал руководящие должности в ООО «СнтехПромСоюз», МУП «Косогорское ЖКХ» и ООО «Вертикаль».

Кто станет главой тульской администрации определят городские депутаты 25 января.

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