Мобилизованным жителям Тульской области дали рекомендации, что взять с собой на службу Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 сентября, в рамках брифинга по вопросам частичной мобилизации временно исполняющий обязанности командира 106-й воздушно-десантной дивизии Алексей Быков прокомментировал вопросы обеспечения мобилизованных. Он уточнил, что все необходимое для несения службы - оружие, обмундирование, обувь, питание и так далее - им обеспечат. После прибытия в расположение воинской части мобилизованный будет обеспечен трехразовым горячим питанием.

Тем не менее, при желании мобилизованные могут взять c собой вещи, которые не являются обязательными, но облегчают службу:

- предметы личной гигиены

- термобелье

- батарейки (разные)

- фонарик

- походную сидушку

- подшлемник (спортивная шапка)

- перчатки тактические

- теплоиды (химическая грелка)

- мультитул (многофункциональный компактный инструмент).

Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, хотя Минобороны рекомендует взять только самое необходимое. Все мобилизованные военнослужащие будут обеспечены штатным стрелковым оружием.

А вот брать на службу личное холодное оружие запрещено. Также нельзя брать с собой смартфоны и телефоны имеющие функцию геолокации и фотокамеру.

В воинской части звонить близким можно будет с собственного кнопочного телефона или местного телефона, с разрешения командира части в определенное им время. В зоне проведения СВО для связи военнослужащих с родственниками развернуты мобильные переговорные пункты.