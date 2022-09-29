Зарплата в в 195 тысяч рублей, кредитные каникулы и льготы: что получат мобилизованные туляки и их семьи Фото: материалы пресс-служб

29 сентября в Туле прошел брифинг, на котором дали разъяснения по вопросам частичной мобилизации, поступившим на линию 122 и через каналы связи с Правительством Тульской области. В частности, коснулись вопросов выплат и льгот для мобилизованных.

Денежное довольствие

Так как мобилизованные получают статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, они получат денежное содержание не менее 195 000 рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок. Также мобилизованные туляки получат дополнительную единовременную выплату в 100 000 рублей на счета, открытые гражданами в кредитных организациях.

Помимо выплат, мобилизованные получают те же льготы, что и контрактники: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования. А также дополнительные социальные гарантии. Кроме того, участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», который предусматривает дополнительные льготы:

Коммунальные:

· компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.

Налоговые:

· освобождение от уплаты налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида - например, одну квартиру, один дом и один гараж одновременно;

· освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади.

Медицинские:

· обслуживание после выхода на пенсию в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы;

· медицинская помощь в рамках программы госгарантий вне очереди.

Трудовые льготы:

· возможность брать ежегодный отпуск в удобное время. Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;

· дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному;

· возможность получить дополнительное профессиональное образование;

· ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;

· ежемесячная денежная выплата (более 3 000 руб., по состоянию на сентябрь 2022 г);

· пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

Дополнительные вопросы можно задать по номеру 8-800-200-52-26.

Сохранение рабочего места

Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения в законодательство уже внесены на государственном уровне. Постановление распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года.

Приостанавливаются:

- бессрочные и срочные трудовые договоры,

- бессрочные и срочные служебные контракты;

- договоры в период испытательного срока.

Для приостановки трудового договора работнику нужно предоставить работодателю копию повестки из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации. Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен будет сохранить за ним рабочее место, и работник сможет вернуться на него на прежних условиях. Период приостановления трудового договора учитывается в стаже и для пенсионного, и для обязательного социального страхования.

Кредитные каникулы

Кроме того, накануне, 28 сентября, Госдума РФ приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции. Так, военнослужащий-заемщик имеет право обратиться в банк для приостановления кредита или уменьшения размера платежей на срок военной службы.

Это возможно сделать в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только в том случае, если отсрочка по этому кредиту ранее не предоставлялась. Каникулы могут быть установлены не ранее 21 сентября 2022 года. Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится.

Под действие закона, помимо мобилизованных, подпадают контрактники и добровольцы.

Помощь семьям мобилизованных военнослужащих

В отделениях «Мой семейный центр» семьи мобилизованных могут получить:

- психологическую поддержку;

- содействие в оформлении мер государственной социальной помощи;

- юридическую помощь, в том числе по кредитным историям и кредитным каникулам;

- содействие в вопросах сохранения рабочих мест мобилизованных;

- срочная помощь семьям мобилизованных, имеющих детей;

- помощь по взаимодействию с нотариусами;

- содействие в оформлении опеки;

- психологические тренинги, в том числе групповые психологические тренинги для жен мобилизованных мужчин;

- убежище нуждающимся женщинам с детьми.

Адреса и телефоны центров в каждом муниципальном образовании можно получить на горячей линии 129.

Престарелые или имеющие инвалидность родственники мобилизованных могут получить социальные услуги в комплексных центрах социального обслуживания населения в стационарных, дневных отделениях или на дому. При необходимости им окажут срочную социальную помощь, предоставят во временное пользование технические средства реабилитации.