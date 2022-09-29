Ольга Слюсарева и Дарья Герасимова посетили киноурок в центре образования №31

Кинопросмотр фильма «Эра» организован в рамках Всероссийского образовательного проекта «Киноуроки в школах России» и Всероссийской акции «Мечта».

Вместе со школьниками короткометражку посмотрели Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева и депутат Тульской городской Думы, координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Дарья Герасимова.

Обращаясь с приветственным словом, Ольга Слюсарева отметила, что фильм «Эра» был снят к 60-летию первого полета человека в космос. В съемках приняли участие космонавты, Герои России Валерий Токарев и Олег Скрипочка, а также племянница Юрия Гагарина Тамара Филатова.

Фильм «Эра» был снят к 60-летию первого полета человека в космос.

– Эта короткометражка уникальна еще и тем, что деньги на ее съемки помогали собирать школьники со всей России. Мальчишки и девчонки из разных городов принимали участие в благотворительной акции «Киноэкология» и сдавали макулатуру. Фильм посвящен раскрытию лучшего, на мой взгляд, человеческого качества – умению мечтать. Для каждого человека важно достигать исполнения своих заветных желаний. Не всегда это бывает легко, но главное – верить и знать, что мечты сбываются, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

После просмотра состоялась интересная дискуссия о том, что такое «мечта» и что надо сделать для ее достижения. Ребята обсудили с учителем главных героев и сюжет кинокартины. Завершился урок интерактивным заданием: приготовленные дома листочки со своими мечтами первоклассники разместили на модели глобуса.

После просмотра состоялась интересная дискуссия о том, что такое «мечта» и что надо сделать для ее достижения.

По словам Дарьи Герасимовой, юные туляки проявляют большой интерес к подобным занятиям, активно обсуждают просмотренные фильмы и инициируют свои социальные практики.

– Главная задача короткометражных фильмов – вызов эмоционального интереса у детей. Вместе с учителем они обсуждают содержание кинокартин, учатся оценивать свои и чужие поступки, разбирают модель поведения героев и перенимают положительный опыт юных актеров. Уверена, фильм «Эра» нашел отклик в сердцах ребят, – отметила Дарья Герасимова.

Отметим, в прошлом году Тула стала пилотным городом, где проводились киноуроки. Участвовали 10 школ. По итогам Всероссийского конкурса муниципальных образований областной центр признан лучшим. В этом году к проекту подключились все тульские центры образования, а также филиалы культурно-досуговой и библиотечной систем.