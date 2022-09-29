Николай Воробьев: «Ситуация требует от законодателей новых решений и ответственного подхода»

Председатель облдумы Николай Воробьев

Открывая 41-е заседание парламента, председатель облдумы Николай Воробьев отметил, что задача депутатов сегодня – обеспечить законодательную поддержку устойчивого функционирования экономики и социального комплекса и, конечно, оказать всемерную помощь людям, которые в этом нуждаются. Он также поблагодарил коллег за большую работу в этом направлении.

– Мы приступаем к работе над законами, которые затрагивают самые разные стороны жизни региона. Ситуация непростая, она требует новых решений и особенно ответственного подхода. Но вектор развития сохраняется. Мы принимаем законы, направленные на поддержку инвесторов, сохранение уникальных производств, развитие промышленности, – сказал Николай Воробьев.

Одним из важнейших вопросов на заседаниях комитетов и парламента в ближайшие месяцы будет закон о бюджете на предстоящие три года, напомнил спикер облдумы, а уже сегодня депутаты утвердили корректировки закона о бюджете на 2022 год.

Внесение изменений в закон «О бюджете Тульской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусматривает уточнение его основных характеристик в связи с ростом налоговых и неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Доходная часть на 2022 год увеличится на 4,5 млрд. рублей, расходы вырастут на 4,2 млрд рублей. Дефицит сокращается на 323,7 млн рублей.

Стоит отметить, что почти 3 млрд рублей – увеличение за счет собственных средств – налоговых и неналоговых доходов областной казны.

О том, куда направят дополнительное финансирование рассказала председатель думского комитета по экономической политике и финансам Галина Алешина. В числе приоритетов – здравоохранение.

– На подготовку учреждений здравоохранения к отопительному сезону и закупку оборудования направят около 150 млн рублей. 60 млн. рублей добавляется на закупку лекарственных средств, а также лечебного питания для детей-инвалидов. Таким образом, если говорить о лекарственных средствах, в этом году на это направление будет выделено более 2 млрд рублей, – сообщила Галина Алешина.

Около 150 млн рублей добавляется в бюджете на создание новых мест в общеобразовательных организациях. 47 млн рублей – субсидии на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации. 10 млн рублей добавляется на осуществление выплат за классное руководство.

– На выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений в сфере образования, культуры и социальной защиты направляется еще 1,2 млрд. рублей. В связи с тем, что увеличивается средняя заработная плата по региону, необходимо повышать ее и в этих отраслях, – подчеркнула председатель комитета областной Думы.

На 41-м заседании Тульской областной Думы депутаты рассмотрели 50 вопросов, в том числе приняли 19 законов области.

626,7 млн рублей пополнят дорожный фонд Тульской области. 33,2 млн рублей составляют дополнительные субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

Федеральные средства в объеме 182,8 млн. рублей поступили на возмещение расходов по размещению и питанию граждан в пунктах временного размещения. 381,8 млн рублей – межбюджетные трансферты из резервного фонда федерального Правительства на предоставление социальных выплат прибывшим в наш регион гражданам, вынужденно покинувшим территории Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины.

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На 41-м заседании Тульской областной Думы депутаты рассмотрели 50 вопросов, в том числе приняли 19 законов области.