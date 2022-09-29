Как туляки могут узнать информацию о мобилизованных родственниках Фото: Архив "КП"

С началом частичной мобилизации для многих туляков остро встал вопрос получения информации о призванных на военную службу родных: мобильная связь, с учетом ограничения на смартфоны, может быть недоступна. На этот вопрос ответил временно исполняющий обязанности командира 106-й гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии ВДВ Алексей Быков.

Призывники отправляются в пункты сбора и в тот же день оттуда их направляют на подготовку и по военным частям. Чтобы узнать, куда распределили родственника, туляки могут обращаться на горячую линию Минобороны РФ по телефонам:

8 (800) 100-77-07;

8 (495) 498-43-54;

8 (495) 498-34-46;

Призывникам рекомендуется запомнить номер части, куда их распределили, и передать его родственникам, чтобы оператор смог предоставить полную информацию.