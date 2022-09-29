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Здоровье29 сентября 2022 10:17

На 29 сентября в Тульской области выявили 358 новых случаев коронавируса за сутки

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента
Источник:kp.ru
На 29 сентября в Тульской области выявили 358 новых случаев коронавируса за сутки

На 29 сентября в Тульской области выявили 358 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 29 сентября, 11:00, за эти сутки в Тульской области выявили 358 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 182 975 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 30 человек.

442 пациента с ковидом выздоровели за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 172 218.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 307 человек.

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