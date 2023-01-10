На трассе М-4 «Дон» в Веневском районе Тульской области перевернулась фура Фото: материалы пресс-служб

10 января в 16:10 на 199-м км трассы М-4 «Дон» в Веневском районе перевернулась фура. К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты ПСЧ-65, ПСЧ-72, оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона и работники скорой медицинской помощи.

В результате аварии госпитализировали водителя грузовика.

Около 16:50 прицеп с дороги убрали, запустив движение для легковых автомобилей по одной из сторон. Вместе с тем, водителям рекомендуют объездной путь через поселок Грицовский.

На место происшествия направлен мобильный пункт обогрева.

Обстоятельства ДТП выясняются.