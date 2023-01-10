Состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору главы администрации Тулы

Конкурсной комиссией было проведено индивидуальное собеседование с четырьмя участниками конкурса. Они представили концепцию программы социально-экономического развития города Тулы, ответили на вопросы членов конкурсной комиссии. По результатам оценки профессиональных и личностных качеств участников конкурса члены комиссии определили двоих кандидатов на замещение должности муниципальной службы главы администрации: первого заместителя главы администрации города Тулы Илью Беспалова и заместителя главы администрации города Новомосковска Федора Сизова.

Соответствующее решение конкурсной комиссии будет направлено в Тульскую городскую Думу.

На очередном заседании Думы 25 января депутаты рассмотрят вопрос о назначении на должность муниципальной службы главы администрации муниципального образования город Тула.