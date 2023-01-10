В Тульской области определили места Крещенских купаний в 2023 году Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В связи с благоприятными погодными условиями в этом году планируется организовать 11 мест для проведения Крещенских купаний на открытой воде. Остальные, по традиции расположатся в купелях при святых источниках.

В самой Туле предусмотрены 4 места: прорубь на среднем пруду в «ЦПКиО» им. Белоусова, купелях при храме св. апостола Андрея Первозванного в д. Барыбинка, в Богородичном Щегловском мужском монастыре и на территории родника в поселке Горелки.

В Алексинском районе – 3 места: д. Колюпаново, св. источник (купель), с. Красное, св. источник (купель), д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя» (купель).

В Арсеньевском районе – МО Астаповское, н.п. Даргомыжка (купель).

Белевский район – МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник (купель).

Богородицкий район – МО Бахметьевское, с. Папоротка (купель).

Венёвский район – МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей» (купель).

Воловский район – МО Двориковское, с. Никитское (купель на р. Непрядва) и МО Двориковское, с. Осиново (купель).

Город Донской – мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду.

Дубенский район – МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник (купель) и д. Сидоровка (купель).

Ефремовский район – с. Тюртень, св. источник (купель) и г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь.

Заокский район – МО Страховское, с. Бехово (купель) и МО Малаховское, п. Велегож (купель).

Кимовский район – МО Епифанское, с. Себено (купель).

Киреевский район – МО Дедиловское, с. Орловка, р. Олень, прорубь.

Куркинский район – МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец» (купель).

Новогуровский рабочий поселок –ул. Спортивная, пруд № 1, прорубь

Новомосковский район – МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник (купель) и г. Новомосковск, Урванский водоем, прорубь.

Одоевский район – МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво (купель).

Плавский район – г. Плавск, р. Плава, прорубь.

Суворовский район – МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм (купель).

Тепло-Огарёвский район – МО Нарышкинское, с. Нарышкино, св. источник (купель).

Узловский район – МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа, и г. Узловая, пруд «Трестовский», прорубь.

Чернский район – п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь.

Щекинский район – МО р.п. Первомайский, прорубь на пруду, а также МО Советск, г. Советск, прорубь, и МО Ломинцевское, д. Косое (купель).

Ясногорский район – МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери (купель).