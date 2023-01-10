Николай Воробьев: Общественная приемная «Единой России» – эффективный способ решить проблемные вопросы

В региональную общественную приемную Председателя партии «Единая Россия» и ее 26 местных подразделений наши земляки обращаются, чтобы получить содействие и поддержку, квалифицированную консультацию и юридическую защиту.

В региональную общественную приемную Председателя партии «Единая Россия» и ее 26 местных подразделений наши земляки обращаются, чтобы получить содействие и поддержку, квалифицированную консультацию и юридическую защиту. В 2022 году на площадке РОПП рассмотрено более 1970 различных просьб, жалоб и предложений.

- Общественная приемная «Единой России» – эффективный способ решить проблемные вопросы. В основном за помощью обращаются пенсионеры, люди, нуждающиеся в заботе и внимании, попавшие в непростую жизненную ситуацию, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Наиболее актуальными и востребованными остаются вопросы предоставления услуг ЖКХ, ремонта, улучшения жилищных и бытовых условий. Большое количество обращений также связано с мерами социальной поддержки семей с детьми, пожилых граждан, инвалидов, с темой здравоохранения, транспорта и благоустройства. Эти вопросы решаются в рамках народной программы «Единой России» и ее социально значимых партийных проектов. В преддверии Нового года партийные приемные по традиции поздравили многодетные семьи и семьи, воспитывающие особых детей, а также представителей общественных организаций. Были подведены итоги фотоконкурса «Ангел по имени Мама» и награждены победители. На площадке региональной общественной приемной в Туле мы продолжим организацию тематических фотовыставок, рассказывающих о замечательных людях, живущих на тульской земле.

Напомним, сеть общественных приемных партии «Единая Россия» действует в нашем регионе с 2008 года. За это время в РОПП обратилось более 45 000 граждан, из них более трети получили конкретную практическую помощь. За аналогичный период местными общественными приемными принято более 32 000 граждан, около трети вопросов удалось решить положительно.

С сентября 2022 года на базе приемной партии работает «Консультационный центр по социальной газификации», в рамках работы которого специалисты разъясняют порядок участия в этой программе. Особое внимание уделяется пенсионерам, инвалидам, семьям, члены которых были мобилизованы или вызвались добровольцами для участия в СВО.

На базе Региональной общественной приемной, а также 26 местных общественных приемных партии созданы центры сбора гуманитарной помощи, организовываются культурно-досуговые мероприятия, работает телефон горячей линии, по которому граждане ежедневно могут получить консультативную помощь.