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Общество10 января 2023 6:15

7 жителей Тульской области заболели свиным гриппом в период со 2 по 8 января

Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора
Игорь КОПЫТОВ
7 жителей Тульской области заболели свиным гриппом в период со 2 по 8 января

7 жителей Тульской области заболели свиным гриппом в период со 2 по 8 января

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе у жителей Тульской области зафиксировали еще 7 случаев заболевания свиным гриппом. При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе ниже эпидпорога почти на 50%.

В регионе зафиксировали 3995 новых случаев заражения гриппом и ОРВИ. Меньше стали болеть во всех возрастных группах. Заболеваемость в Тульской области ниже эпидпорога на 49% и меньше показателей предыдущей недели на 53%.

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