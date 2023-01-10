7 жителей Тульской области заболели свиным гриппом в период со 2 по 8 января Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе у жителей Тульской области зафиксировали еще 7 случаев заболевания свиным гриппом. При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе ниже эпидпорога почти на 50%.

В регионе зафиксировали 3995 новых случаев заражения гриппом и ОРВИ. Меньше стали болеть во всех возрастных группах. Заболеваемость в Тульской области ниже эпидпорога на 49% и меньше показателей предыдущей недели на 53%.