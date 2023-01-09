В Туле залили почти 30 ледовых площадок Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Покататься на коньках при благоприятных погодных условиях в Туле можно на 6 ледовых катках и в 22 хоккейных коробках.

В Заречье залили три катка и шесть хоккейных коробок. Так, катки открыты на ул. М. Горького, 14-20; в поселке Ленинский на ул. Ленина, 9 и в поселке Обидимо на улице Комсомольская площадь, 2-а. Лед в хоккейных коробках организован в Комсомольском парке культуры и отдыха, а также в поселке Ленинский на ул. Гагарина, 9; в селе Хрущево, ул. Прудная; в поселке Рождественский на ул. Лесная; в поселке Плеханово, ул. Заводская, 21 и на ул. Гончарова, 1-а.

В Пролетарском округе открыт каток на Пролетарской набережной, а также хоккейные коробки по адресам: ул. Металлургов, 22; ул. Бондаренко, 23; ул. Кутузова, 131 и ул. Приупская, 3. В Привокзальном округе можно покататься в хоккейных коробках по адресам: Калужское шоссе, 5-7; ул. Седова, 27; в поселке Рассвет, 35; в поселке Косая Гора на ул. Ген. Горшкова, 15 и ул. Стрекаловская, 36; на территории Платоновского парка; в микрорайоне Северная Мыза, ул. Героя России Евгения Рындина, 6, к.1, а также в селе Федоровка на ул. Шоссейная, 12.

На территории Советского округа функционируют каток и хоккейная коробка в ЦПКиО, а также хоккейная коробка на ул. Гоголевской, 94. Ну и, естественно, Губернский каток на главной городской площади.

В Центральном округе - хоккейные коробки на Казанской набережной и в поселке Скуратовский (пос. Победа) на ул. Октябрьская, 5.