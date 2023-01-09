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Звезды9 января 2023 7:33

Аккордеонистка из Тульской области выступила в шоу Андрея Малахова

Эфир программы прошел вечером 8 января
Игорь КОПЫТОВ
Аккордеонистка из Тульской области выступила в шоу Андрея Малахова

Аккордеонистка из Тульской области выступила в шоу Андрея Малахова

Фото: соцсети

Узловчанка Светлана Дериземля выступила на вечернем шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».

Светлана окончила Узловскую музыкальную школу, Новомосковское музыкальное училище, Московский государственный университет культуры и искусств по специальности «Руководитель народного хора».

В 2017 году она организовала детскую фольклорную студию «Прялица», а с 2019-го, работая в Территориальной Клубной системе «Планета» в Подмосковье, является художественным руководителем ансамбля народной песни «Матвеевские бабульки» .

В студию на программу к Малахову Светлана вошла с песней «Любимый мой» певицы Юты. А потом рассказала ведущему о городе, в котором выросла, и своей семье.

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