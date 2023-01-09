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Звезды9 января 2023 6:47

Больше тысячи вариантов имен для родившихся под Новый год в цирке львят предложили туляки

Конкурс объявили дрессировщики на странице цирка в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
Больше тысячи вариантов имен для родившихся под Новый год в цирке львят предложили туляки

Больше тысячи вариантов имен для родившихся под Новый год в цирке львят предложили туляки

Фото: соцсети

В тульском цирке в Новый год родились четверо львят - две девочки и два мальчика. По словам директора Светланы Олейниковой, обычно к ним попадают животные в возрасте уже больше 2-3 месяцев. А вот чтобы львята родились в тульском цирке – это чудо. Последний раз такое было лет пять назад.

Сейчас малыши прекрасно себя чувствуют, питаются маминым молоком. А на манеж они выйдут не раньше полутора лет. Настоящими же артистами станут еще позже.

Это потомственные артисты цирка, третье поколение львиной династии Забелкиных—Конбеговых. Но пока у малышей нет имен. И дрессировщики предложили всем тулякам поучаствовать в опросе, как их назвать.

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