Ольга Слюсарева провела тематический прием граждан по вопросам дошкольного образования

Тематический прием граждан проходит традиционно в День воспитателя и всех работников дошкольного образования.

Традиционно в День воспитателя и всех работников дошкольного образования проходит тематический прием граждан. В нем также приняли участие руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации СРСДО «Воспитатели России» Светлана Гайдукова, консультант отдела развития дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания департамента образования министерства образования Тульской области Анна Киселева, начальник отдела развития образования управления образования администрации города Тулы Елена Пряхина.

К мэру Тулы обратились две жительницы по вопросу оформления детей в дошкольные учреждения. Елена Пряхина разъяснила порядок зачисления в детский сад. Ольга Анатольевна, выслушав пожелания заявительниц, пообещала оказать содействие в решении вопросов.

Прием по вопросам дошкольного образования дает возможность узнать пожелания и предложения, а также проблемы, с которыми сталкиваются родители.

От имени родителей тулячки Антонина Щукина и Александра Сайдашева озвучили просьбу наградить воспитателей дошкольного подразделения МБОУ ЦО № 9 Татьяну Юрченко и Марию Комаревцеву за профессионализм и чуткое отношение к детям. Ольга Слюсарева поблагодарила жительниц за высокую оценку труда работников детсада и пообещала рассмотреть вопрос об их поощрении.

– Тематический прием по вопросам дошкольного образования в начале нового учебного года дает возможность узнать пожелания и предложения, проблемы, с которыми сталкиваются родители, и найти пути их решения. Мнение и инициативы родителей имеют особое значение, к ним надо прислушиваться и помогать. Определенная направленность обращений позволяет заранее отработать каждую жизненную ситуацию, направить запросы в соответствующие профильные инстанции, – считает мэр Тулы.