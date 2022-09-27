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Общество27 сентября 2022 12:50

Конфискация автомобиля в пользу армии: туляки могут не бояться за свои машины

Объявленная в стране мобилизация коснется только людей, но не транспорта
Источник:kp.ru
Конфискация автомобиля в пользу армии: туляки могут не бояться за свои машины

Конфискация автомобиля в пользу армии: туляки могут не бояться за свои машины

Фото: Архив "КП"

После 21 сентября, когда Президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, в сети начали появляться сообщения, что на нужды армии могут конфисковать полноприводные автомобили, имеющиеся у населения. Такие вопросы начали поступать и в редакцию "Комсомольской правды".

Однако, как пояснили нашим корреспондентам в официальных источниках, эти слухи основаны на приказах времен Великой отечественной войны, когда автомобили были редкостью в принципе. Сейчас они не актуальны.

То же самое указано и на сайте Объясняем. РФ, являющемся верифицированным источником информации: "Указ «Об объявлении частичной мобилизации…» касается только мобилизации людей и не распространяется на технические средства."

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