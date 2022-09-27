В тульском центре образования № 24 открыли «Парту Героя» в честь участника спецоперации Сергея Карцева

Права первыми занять место за «Партой Героя» удостоены семиклассники Антонина Губарева и Владислав Беляев.

В церемонии открытия приняли участие председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, Глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Инесса Фельдман, депутаты Тульской городской Думы Дарья Герасимова и Надежда Козьякова, гвардии майор 106-й воздушно-десантной дивизии Дмитрий Боровик, родители Сергея – Роман и Светлана Карцевы, школьники.

Как отметил в своем приветственном слове Николай Воробьев, сегодня очень важно, чтобы молодое поколение воспитывалось в атмосфере исторической правды, которую мы отстаиваем с оружием в руках, противостоя врагам на всех фронтах, в том числе и на информационном.

Николай Воробьев отметил, что сегодня очень важно, чтобы молодое поколение воспитывалось в атмосфере исторической правды.

– В том потоке лжи, который льется на нас из Интернета и который формируется за рубежом, враги пытаются навязать нашей молодежи свою точку зрения. Мы же выступаем за историческую правду: за уважение к нашим корням, нашим дедам и прадедам, нашему великому прошлому, настоящему и, я уверен, не менее великому будущему, – подчеркнул председатель Тульской областной Думы.

Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, Ольга Слюсарева отметила, что в ходе специальной военной операции Сергей Карцев совершил подвиг ценою в жизнь.

В церемонии открытия "Парты Героя" приняла участие Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

– Наш земляк спас командира. Вынес его с поля боя, а сам получил смертельное осколочное ранение. Он не мог поступить иначе. Слова бесконечной благодарности – родителям Сергея за воспитание настоящего мужчины, истинного патриота, память о котором навсегда вписана в историю нашего города и страны. Тула гордится своими земляками, которые отстаивают независимость и свободу России на полях сражений. Дорогие ребята! Прошу вас бережно относиться к этой особенной Парте в вашей школе, хорошо учиться, знать историю своей страны и помнить о настоящих героях, которые жили с нами в одном городе, – подчеркнула Глава Тулы.

Координатор регионального проекта «Новая школа» Дарья Герасимова отметила, что с 2000 года в честь Героев Советского Союза и Героев России в образовательных учреждениях открываются «Парты Героев». В этом году принято решение об увековечении военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

Участники мероприятия почтили память военнослужащего минутой молчания.

– «Парта Героя» – это не просто музейный экспонат, это полноценное рабочее место учащегося. Право сесть за такой ученический стол на целый триместр получают отличившиеся в учебе и общественной деятельности ученики. На парте размещены фотография героя, краткая биография и QR-код, благодаря которому школьники могут узнать более подробные факты из жизни военнослужащего. Проект направлен на сохранение памяти и развитие исторических знаний у ребят, – рассказала Дарья Герасимова.

В центре образования №24 права первыми занять место за «Партой Героя» удостоены семиклассники Антонина Губарева, отличница, член сборной команды Тульской области по художественной гимнастике, призер и победитель Всероссийских соревнований, и Владислав Беляев, призер межрегиональных соревнований по самбо, воспитанник тренера Сергея Карцева.

Участники мероприятия почтили память военнослужащего минутой молчания.