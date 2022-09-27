На 27 сентября в Тульской области за сутки заразились коронавирусом 378 человек Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 27 сентября, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 378 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 182 242 пациента. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 33 человека.

455 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали у 171 341 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 305 человек.