Подключи электронную квитанцию – получи подарок от «ТНС энерго Тула».

« ТНС энерго Тула» предлагает клиентам отказаться от бумажной квитанции и перейти на электронную версию платежного документа. Он ежемесячно будет приходить на электронную почту абонента, а оплатить его можно из любой точки, где есть доступ в интернет.

С 16 сентября по 16 октября клиенты, которые подключат электронную квитанцию и откажутся от бумажной при посещении центров обслуживания, получат в подарок уникальные «растущие» карандаши. У каждого такого карандаша на кончике есть капсула, в которой находятся семена растений. Если карандаш исписался или просто надоел, его можно посадить и вырастить собственное дерево. Вот так обычная канцелярская принадлежность поможет внести вклад в сохранение природы.

Если карандаш исписался или просто надоел, его можно посадить и вырастить собственное дерево.

Более 100 тысяч жителей Тулы и Тульской области уже оценили удобство доставки счетов на электронную почту.

Справка о компании:

АО «ТНС энерго Тула» — гарантирующий поставщик электроэнергии, обслуживающий потребителей Тулы и Тульской области, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов – Группу компаний «ТНС энерго». АО «ТНС энерго Тула» обслуживает более 750 тыс. физических и почти 16 тыс. юридических лиц. Объем реализованной электроэнергии в 2021 году составил 5,5 млрд кВт*ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2021 года составил 67,08 млрд кВт*ч.