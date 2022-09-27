«Венец» микрорайона «Левобережный»

Выбрать квартиру в доме "Венец" можно еще до начала старта продаж.

Округлая форма восточнославянского девичьего головного убора, лента возвышающихся этажей, словно вытканная из золотых нитей, украшенная благородными камнями. Аквамарин, сапфир, рубин, аметист, топаз, изумруд – россыпь этих камней удивительно красиво сложилась в воображении архитекторов и дизайнеров, разработавших идею финального проекта застройщика для микрорайона «Левобережный». Эти невероятные идеи уже сейчас воплощаются на объекте «Венец»: так назван жилой многоквартирный дом с проектным номером 85,86.

Это не просто завершающий шаг в масштабном строительстве, это красивый финальный аккорд, венец более чем десятилетней работы.

Над дизайном фасада, входных групп и придомовой территории работали итальянские специалисты.

Напомним, что строительство МК «Левобережный» началось в 2011 году, этот проект стал одним из пилотных в плане комплексного освоения территории. Застройщик - крупный московский девелопер - Группа компаний «Ин-Групп». Сегодня строительство «Левобережного» на финишной прямой: из 54 домов сдан 51 (это более 4 500 квартир). До конца текущего года запланирована сдача в эксплуатацию домов №83 и №84.

Это две 22-этажные башни по 220 квартир в каждой. Успеть купить в них последние квартиры еще возможно, а посмотреть на готовящиеся к сдаче дома можно, приехав в офис продаж застройщика, находящийся в самом микрорайоне, или зайдя на сайт ingrupp-online.ru.

«Левобережный» можно смело назвать городом в городе: здесь есть детские сады, школа, фитнес-клуб, магазины, салоны красоты, бассейн, спортивные и детские площадки, уютные дворовые территории, просторные парковочные пространства, крупные гипермаркеты в шаговой доступности. Все, что нужно, находится рядом - на территории микрорайона.

«Левобережный» тулякам пришелся по вкусу сразу: место красивое (рядом река Упа), удобное для выезда и въезда из города. Большая часть недвижимости здесь раскупается сразу после начала старта продаж, микрорайон стремительно развивается, поэтому и желающих жить здесь становится все больше.

Финишируем красиво

В любом проекте, и строительство здесь не исключение, должна быть изюминка, этакая вишенка на торте, подчеркивающая индивидуальность и стиль всего творения. В «Левобережном» такой изюминкой станет проект «Венец». Название выбрано самое подходящее: именно венцом творения в архитектуре и строительстве называют то, что является верхом строительного искусства.

В нашем случае речь идет о жилом доме №85,86. Это последний из 54 домов микрорайона. Строительство идет полным ходом, возведен фундамент, работы ведутся на уровне второго этажа. Планируемый срок завершения строительства – 2 квартал 2026 года.

Дом будет состоять из 6 секций. По внешнему виду кому-то он напомнит роскошный головной убор – корону или расшитый камнями венец - знак присвоения высокого звания или награды, а кому-то богатые въездные ворота, за которыми открывается панорама микрорайона. В любом случае именно «Венец» станет визитной карточкой «Левобережного».

Особое внимание уделено проектам фасада, подъездов, придомовой территории. Дизайн и планировочные решения разработаны специалистами миланского архитектурного бюро Ferrari Studio под руководством архитектора Эмилио Марас Пикот. Это не первый опыт сотрудничества застройщика с Ferrari Studio: его решения использовались при отделке мест общего пользования в домах №83 и №84. Оригинальный, яркий итальянский дизайн органично вписался в архитектуру микрорайона.

Неповторимый стиль дому придаст изящная форма полукруга и переменная этажность (16-17 этажей, жилая зона начинается со 2 этажа). Фасад верхних этажей будет исполнен в «золоте»: на нем, как на золотой ленте, опоясывающей здание, установят декоративные вставки цвета благородных камней: аквамарина, сапфира, рубина, аметиста, топаза, изумруда. Безопасность на лоджиях общего пользования обеспечивается витражными и решетчатыми ограждающими конструкциями в тех же цветах, что добавит фасаду здания целостности и оригинальности.

Идея с камнями получила развитие и в оформлении других мест общего пользования: каждый подъезд получит индивидуальный цвет одного из камней и соответствующее дизайнерское решение.

Каждый подъезд имеет свое дизайнерское и цветовое оформление.

Хотите жить ярко - заселяйтесь в рубиновый или сапфировый подъезд! Поверьте, и соседи будут вам под стать. Цените гармонию и спокойствие – выбирайте подъезды в цвете аквамарин и топаз. Еще одно беспроигрышное решение - входные группы, выполненные в цветах аметиста и изумруда. Такое оформление точно никого не оставит равнодушным!

В темное время суток входную подъездную группу освещает легкая световая конструкция из стекла и металла. Такой световой фонарь в сочетании с индивидуальными цветовыми решениями не даст вам промахнуться подъездом и повторить историю Жени Лукашина из советского киношедевра.

Отдельные квартиры получат естественное освещение в ванной комнате в виде полноценного окна: такие решения раньше были доступны покупателям жилья премиум-класса и только в столице. Сегодня они применяются застройщиком «Ин-Групп» и на другом тульском объекте – в домах №8, 9, 10 Первого Юго-Восточного микрорайона, сдача которых запланирована на 2024 год. Выбрать квартиру в Первом Юго-Восточном можно на сайте 1vostochny.ru или посетив офис продаж застройщика.

Микрорайон "Левобережный" активно развивается.

Но продолжим рассказ про «Венец». На первом этаже расположатся коммерческие помещения общей площадью более 2 260 кв. м.

Кафе, магазины, аптеки, прачечная… Детские площадки будут зонированы по возрастным группам, а для взрослых предусмотрены места отдыха в оригинальном исполнении. Все секреты раскрывать не будем, но кусочек тайны приоткроем! Жители дома узнают, что зефир не только сладкое лакомство. Зефир у них будет ассоциироваться с самым мягким из ветров, посланником весны. Заинтересовались? Еще бы!

Для ежедневного комфорта и удобства здесь предусмотрено все, а оригинальность и характер дома станет предметом гордости его жителей.

В «Венце» 939 квартир, так что желающим приобрести здесь недвижимость будет, из чего выбрать! Застройщик предоставляет огромный выбор в одном из самых востребованных сегментах – студии и однокомнатные квартиры. Студий в доме 448, площадь от 31,2 до 40, 2 кв. м. Однокомнатных квартир 292, площадью от 35,3 до 44,4 кв. м.

Во многих двухкомнатных квартирах при разработке планировок применены полюбившиеся многим решения: объединение кухни и гостиной. Если вас интересует именно классическая «двушка», медлить с покупкой не стоит: их здесь всего 77, площадь от 46,1 до 61 кв. м. Для ценителей большого пространства – 122 трехкомнатные квартиры площадью от 79,9 до 81,9 кв. м.

Жилой дом №85,86 "Венец" - финальный аккорд масштабного строительного проекта.

Строительство дома идет активно, старт продаж состоится в октябре. Но еще до старта продаж менеджеры расскажут все подробности о проекте, помогут с выбором и подготовкой к покупке квартиры.

Информация о квартирах в мкр. «Левобережный» на ingrupp-online.ru.

Телефон офиса продаж 8 (4872) 52-09-09.

ООО "Специализированный застройщик Ин-Групп".

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