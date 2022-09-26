Студенты Тульской области, мобилизованные на службу, вернутся домой Фото: Арина ВОРОНЦОВА

В Тульской области вернут домой студентов, которые были мобилизованы на службу, об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов рассказал об устранении ошибок, допущенных при призыве в первые дни частичной мобилизации.

Так, мобилизация велась с 21 по 23 сентября, а только 24 сентября издали указ о предоставлении отсрочки от призыва студентам. Как отметил Алексей Дюмин, такие ситуации происходили из-за выпуска дополнительных нормативных актов уже после начала мобилизации. Теперь комиссариаты обязаны оперативно устранить возникшие противоречия.

Кроме того, дано поручение рассмотреть дополнения, принимаемые министерством промышленности и торговли, о расширении перечня критически важных объектов жизнедеятельности граждан - то есть расширении числа предприятий, сотрудники которых получат бронь и, если они уже призваны, вернутся обратно.

Военком отметил, что эта работа уже ведется.