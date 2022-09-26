Николай Воробьев: Голосуя на референдуме, люди видят свое будущее только в составе России

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев посетил пункт временного размещения вынужденных переселенцев в Плавске.

Здесь, как и на всей территории Тульской области, четвертый день проходят референдумы по вхождению Донбасса, Херсона и Запорожья в состав Российской Федерации.

Члены избирательных комиссий с переносными ящиками для голосования выезжают в муниципалитеты Тульской области, в которых в настоящее время проживают жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. За четыре дня они посетили, в том числе и все пункты временного размещения вынужденных переселенцев. Активное содействие голосованию оказывает избирательная комиссия Тульской области.

В Плавске находится два пункта временного размещения вынужденных переселенцев. В ПВР на улице Орлова в настоящее время проживает 83 человека, в том числе 23 ребенка.

С первых дней работы ПВР эвакуированным жителям оказывается помощь от Правительства Тульской области, неравнодушных граждан. По поручению Губернатора Тульской А.Г. Дюмина области в эту работу сразу же включилось и региональное отделение партии «Единая Россия», ее депутатский корпус и волонтерский центр.

Представители «Единой России» адресно решают бытовые проблемы людей, передают продукты питания, средства гигиены, домашнюю и сезонную одежду, обувь, оказывают содействие в оформлении необходимой документации, в медицинском и социальном сопровождении. Перед началом учебного года для детей были переданы рюкзаки с канцтоварами. Представители волонтерского центра «Единой России», активисты «Молодой Гвардии» регулярно организуют в ПВР интерактивные занятия.

На всей территории Тульской области четвертый день проходят референдумы по вхождению Донбасса, Херсона и Запорожья в состав Российской Федерации.

Голосовать в ПВР на улицу Орлова приходили в одиночку, группами, с грудными детьми и даже с домашними питомцами.

– Если, наконец-то, произойдет воссоединение, то у наших детей будет будущее не такое, как на Украине. Мы – русскоязычное население. Я родилась в СССР и хочу говорить на русском языке. Хочу, чтобы мои дети тоже учились и говорили на русском языке, – считает Анастасия Ермолова из Мариуполя.

– От референдума мы ждем того, что, наконец-то, воссоединимся с Российской Федерацией и станем ее частью. И у нас будет мир. Мы всегда были русскими, и наш менталитет отличался от населения западных частей Украины. Я хочу, чтобы детям не приходилось слышать взрывы, чтобы все радовались и улыбались, – говорит Татьяна Шульга из Мариуполя.

Татьяна является также членом избирательной комиссии от Луганской Народной Республики.

– Голосование проходит в штатном режиме, люди идут с большим удовольствием. Я наблюдаю за тем, чтобы все проходило добровольно, в установленном порядке и анонимно. Люди подходят к членам комиссии, находят свою фамилию в списках, ставят роспись, берут бюллетень, проходят в кабинку, ставят «да» или «нет» и опускают в урну. Голосовать можно только за себя, надо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, – рассказывает она.

Поддержать голосующих приехал председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

– Из разговора с жителями ЛНР и ДНР понятно, что подавляющее большинство поддерживают стремление о вхождении в состав России. Люди давно ждали этого дня и действительно идут не просто с надеждой, а с уверенностью в будущем своих детей и внуков. Будущее они связывают с Россией, которая поддержала их в трудный момент, – сказал он.

Спикер убежден, что каждый россиянин поддерживает решение о референдуме. «Ведь нельзя же бросать своих родных и близких в беде. Это наши люди, и судьба каждого из них нам дорога», – считает Николай Юрьевич.

Члены избирательных комиссий с переносными ящиками для голосования выезжают в муниципалитеты Тульской области, где проживают жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В пункте временного размещения спикер пообщался не только с голосовавшими, членами избиркомов, но и с детьми. Ребята собрались вместе, чтобы нарисовать работы для участия в конкурсе детского рисунка. Николай Юрьевич поинтересовался у детей условиями проживания, настроением, спросил, ходят ли в школу. Николай Воробьев пожелал им удачи в создании творческих работ и подарил развивающие игры и тульские пряники.

– Волонтерское движение «Молодой Гвардии» работает с этими ребятами, начиная с первых дней размещения у нас вынужденных переселенцев граждан из ЛНР и ДНР, а сейчас еще и с других территорий. Сегодня волонтеры приехали к ребятам еще и для того, чтобы продолжить наш конкурс детского рисунка, который получил интересное продолжение. Ребята рисуют, а наши молодогвардейцы переносят их сюжеты на стены, так называемые «стены смысла». В них дети выражают свои чувства, отношение к жизни, к своему будущему. И это очень важно, – отметил Николай Воробьев.

За четыре дня члены избирательных комиссий с переносными ящиками для голосования посетили все пункты временного размещения вынужденных переселенцев.

Напомним, что сегодня последний день голосования в муниципальных образованиях. Завтра с 10.00 до 16.00 проголосовать можно будет только на стационарных участках, расположенных в Туле: во Дворце детского творчества на улице Революции, дом 2, здесь голосуют граждане ЛНР и Херсонской области, а также в городском концертном зале на улице Советской, дом 2, куда для голосования приглашаются граждане ДНР и Запорожской области. Время окончания голосования может быть изменено по решению избирательных комиссий соответствующих республик и областей. Актуальную информацию нужно уточнять в региональном call-центре зарубежных ТИК по проведению референдумов по номеру телефона +7(4872)55-48-67 и в социальных сетях избирательной комиссии Тульской области ВКонтакте и в Telegram.