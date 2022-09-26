В Тульской области 41 призывника не допустили к мобилизации после первичного осмотра Фото: Арина ВОРОНЦОВА

26 сентября в правительстве Тульской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора региона Алексея Дюмина. В рамках совещания, в частности, обсудили ход мобилизации.

Как сообщил военный комиссар Тульской области Александр Сафронов, призывники, доставленные в части, нередко начинают жаловаться на состояние здоровья. Их отправляют на углубленное обследование в медучреждение Минобороны, и если оказывается, что у призывника есть заболевание, дающее отсрочку, его возвращают.

Губернатор подчеркнул, что необходимо выяснять наличие таких болезней у туляков еще в пункте временного сбора, когда проводится первичный осмотр, ведь перечень заболеваний для отсрочки определен.

Однако иногда призывники начинают жаловаться на самочувствие уже после отправки в часть. Сейчас все такие случаи разбираются, но возвращенных пока нет. При первичном же осмотре специалисты медкомиссии выявляют признаки простуды и явные симптомы других заболеваний. На сегодня к мобилизации не допустили 41 призывника по состоянию здоровья после первичного осмотра.