Губернатор Тульской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске Фото: Архив "КП"

Утром 26 сентября неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе №88 города Ижевска. В результате погибли и пострадали школьники и работники учреждения.

Губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагическими событиями.

«Жителей Тульской области потрясла новость о трагедии в ижевской школе. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. В этот тяжелый час мы скорбим вместе с Вами».