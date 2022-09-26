Губернатор Тульской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске
Фото: Архив "КП"
Утром 26 сентября неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе №88 города Ижевска. В результате погибли и пострадали школьники и работники учреждения.
Губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагическими событиями.
«Жителей Тульской области потрясла новость о трагедии в ижевской школе. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. В этот тяжелый час мы скорбим вместе с Вами».