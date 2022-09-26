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Общество26 сентября 2022 11:06

Губернатор Тульской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

Сегодня, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 города Ижевска
Источник:kp.ru
Губернатор Тульской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

Губернатор Тульской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

Фото: Архив "КП"

Утром 26 сентября неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе №88 города Ижевска. В результате погибли и пострадали школьники и работники учреждения.

Губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагическими событиями.

«Жителей Тульской области потрясла новость о трагедии в ижевской школе. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. В этот тяжелый час мы скорбим вместе с Вами».

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