На сайте правительства Тульской области появился спецраздел, посвященный мобилизации Фото: Архив "КП"

На официальном сайте Правительства Тульской области теперь создан раздел, посвященный частичной мобилизации.

На сайте правительства Тульской области появился спецраздел, посвященный мобилизации

В нем для военнообязанных размещена информация, которую ищут чаще всего:

- полный текст Указа Президента,

- контакты военкоматов всех муниципалитетов региона,

- меры поддержки военнослужащих,

- ответственность за уклонение от призыва.

Также там можно найти ссылки на Постановление Правительства РФ о военно-врачебной экспертизе и раздел сайта Объясняем.рф, посвященный частым вопросам о частичной мобилизации.