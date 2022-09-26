На сайте правительства Тульской области появился спецраздел, посвященный мобилизации
Фото: Архив "КП"
На официальном сайте Правительства Тульской области теперь создан раздел, посвященный частичной мобилизации.
На сайте правительства Тульской области появился спецраздел, посвященный мобилизации
В нем для военнообязанных размещена информация, которую ищут чаще всего:
- полный текст Указа Президента,
- контакты военкоматов всех муниципалитетов региона,
- меры поддержки военнослужащих,
- ответственность за уклонение от призыва.
Также там можно найти ссылки на Постановление Правительства РФ о военно-врачебной экспертизе и раздел сайта Объясняем.рф, посвященный частым вопросам о частичной мобилизации.