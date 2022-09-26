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Общество26 сентября 2022 9:56

На сайте правительства Тульской области появился спецраздел, посвященный мобилизации

Там указана основная информация для военнообязанных - контакты военкоматов, меры поддержки и другое
Источник:kp.ru
На сайте правительства Тульской области появился спецраздел, посвященный мобилизации

На сайте правительства Тульской области появился спецраздел, посвященный мобилизации

Фото: Архив "КП"

На официальном сайте Правительства Тульской области теперь создан раздел, посвященный частичной мобилизации.

На сайте правительства Тульской области появился спецраздел, посвященный мобилизации

На сайте правительства Тульской области появился спецраздел, посвященный мобилизации

В нем для военнообязанных размещена информация, которую ищут чаще всего:

- полный текст Указа Президента,

- контакты военкоматов всех муниципалитетов региона,

- меры поддержки военнослужащих,

- ответственность за уклонение от призыва.

Также там можно найти ссылки на Постановление Правительства РФ о военно-врачебной экспертизе и раздел сайта Объясняем.рф, посвященный частым вопросам о частичной мобилизации.

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