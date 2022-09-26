В Туле врача-травматолога мобилизовали в качестве рядового-фельдшера Фото: соцсети

В соцсетях появилось видео-обращение от Дженнет, сестры Ахмеда Орунова, который был мобилизован в Туле. Девушка рассказала, что ее брат - врач-травматолог по образованию, с самого выпуска работавший по профессии. Он не проходил срочную службу и не оканчивал военную кафедру, а военный билет получил в 27 лет по возрасту. Ахмет и российское гражданство получил лишь в 2019 году.

А 22 сентября Ахмеду Орунову вручили повестку в военкомат, и в тот же день его призвали и увезли в воинскую часть. Врач-травматолог был мобилизован как фельдшер в звании рядового.

"В указе Владимира Путина было написано, что частичной мобилизации в первую очередь будут подвержены люди, которые имеют боевой опыт. Таковым мой брат не является. Прошу разобраться с этой ситуацией и помочь!" - обратилась Дженнет.

Ситуацию прокомментировал военный комиссар Тулы Андрей Апарин:

"В соответствии с указом Президента РФ, на основании 31-го федерального закона выполнены мероприятия, связанные с мобилизацией. Упомянутый человек был оповещен по месту работы, обозначено точное время явки. Мобилизованный прибыл на пункт предварительного сбора граждан и был распределен соответственно, в 51-й полк. Ни оснований для отсрочки, ни брони у него не было."