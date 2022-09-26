Туляки, не подлежащие мобилизации, могут пойти служить по контракту или вступить в добровольческие отряды Фото: материалы пресс-служб

Накануне в Туле прошла пресс-конференция с военным комиссаром Тульской области Александром Сафроновым. В рамках встречи военком рассказал, что с началом частичной мобилизации ни призыв граждан по контракту, ни набор в добровольческие отряды не остановились.

Так что гражданин, который не подлежит призыву по мобилизации, вправе изъявить желание быть зачисленным в ряды вооруженных сил. Тогда будет рассмотрен вопрос либо о его призыве по контракту, либо о зачислении в добровольческий отряд.

Также Сафронов напомнил о существовании телефона горячей линии 122, где можно получить информацию по поводу частичной мобилизации.

Все жалобы туляков, которые поступают на линию, доводятся до военного комиссариата Тульской области. Они рассматриваются и по каждому заявлению готовится информация. Если это общие проблемы, то сведения, разъяснения будут размещены на портале правительства региона.