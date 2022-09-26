Получил повестку по ошибке: что делать тулякам в этой ситуации Фото: материалы пресс-служб

Накануне в Туле прошел брифинг, в рамках которого военный комиссар Тульской области Александр Сафронов ответил на важный для туляков вопрос о действиях, если повестка пришла ошибочно.

Так, военный комиссар напомнил, что призыву подлежат граждане, годные к воинской службе, ранее отслужившие в рядах в ВС, состоящие на учете в военном комиссариате, и в возрасте – если речь идет о солдатах, прапорщиках и сержантах, то до 35 лет; если об офицерах младшего состава – до 50 и, если старшего, то до 55 лет.

Если же гражданин, пребывающий в запасе и получивший повестку, не подлежит по каким-либо причинам призыву, то эти причины в пункте сбора уточнят и сделают соответствующие отметки в документах воинского учета, которые находятся в военкомате. После этого гражданин будет отправлен домой.

Однако Сафронов отметил, что гражданин, который прибыл по повестке в военкомат и который имеет какие-то ограничения по здоровью или иные основания для того, чтобы не быть призванным, об этом должен заявить сам.

Если он этого не сделает и не предъявит подтверждающих документов, тогда комиссия не сможет рассмотреть его обращение и освободить его от призыва. Обо всех открывающихся обстоятельствах необходимо сразу уведомлять призывные комиссии, созданные в каждом муниципальном образовании региона.